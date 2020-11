Candidato a prefeito de Santa Cruz é vítima de ataque a tiros

O vereador da cidade de Santa Cruz, região agreste do Rio Grande do Norte, e candidato a prefeito Gean Paraibano (PP), foi vítima de ataque a tiros na noite desta terça-feira (10), sendo salvo pelo banco do seu veículo, que chegou a ser atingido por um dos disparos.

O vereador e candidato registrou Boletim de Ocorrência nesta quarta-feira (11) pela manhã na 11ª Delegacia de Santa Cruz, acompanhado de assessores e de seu advogado. Segundo relatos da vítima, pelo menos seis tiros foram disparados contra seu carro.

Por possuir porte de arma, o candidado chegou a revidar os disparos: “Não acredito que isto esteja acontecendo. Eu, na rua, sem fazer nada de errado, não discutindo com ninguém, nada de agressão para virem tirar a minha vida. Acho que o fim da política em Santa Cruz chegou”. Desbafou Gean, ainda abalado.