Candidata trans do RN diz que foi proibida de usar banheiro feminino em shopping de Natal

A candidata a Deputada Federal Thabatta Pimenta divulgou em suas redes sociais um caso de transfobia sofrido por ela no Shopping Via Direta, no bairro Candelária, na Zona Sul de Natal.

Em um vídeo, postado na página do Instagram da candidata, dois seguranças aparecem barrarando o acesso de Thabatta e da sua equipe ao banheiro feminino. Durante a discussão um dos seguranças chega a perguntar se na identidade dela existia a informação de que ela era mulher. O Via Direta disse que não vai se pronunciar no momento e que aguarda posicionamento de seu departamento jurídico.

Thaba Pimenta estava acompanhada de outras mulheres trans da sua equipe de campanha fazendo uma panfletagem na parada do ônibus Circular, da UFRN, quando algumas resolveram ir ao shopping para usar o banheiro. Nesse momento, ainda de acordo com a candidata, ela e as outras mulheres trans que a acompanhavam foram barradas por seguranças. Em vídeo também divulgado pela candidata, é possível ver que os seguranças relataram um suposto caso que havia acontecido com uma outra cliente que teria reclamado da presença de uma mulher trans no banheiro.

A equipe de Thabatta Pimenta registrou com imagens parte da situação e afirmou que tomará as medidas cabíveis para que o shopping seja responsabilizado.

Com informações de Tribuna do Norte