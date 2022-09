Candidata à presidência Soraya Thronicke cumpre agenda em Natal neste sábado (17)

A candidata à Presidência da República, Soraya Thronicke (União Brasil), cumpre agenda em Natal neste sábado (17). Durante a manhã, ela visitou o bairro do Alecrim, na zona Leste da capital potiguar.

Duração a programação no principal centro comercial da cidade, ela caminhou pelo camelódromo e na Feira Livre do bairro. Ela conversou com comerciantes principalmente sobre a base de sua campanha, a reforma tributária, a defesa por um único imposto e consequentemente a redução no preço dos produtos.

Ela ainda falou sobre a manutenção de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, com valor inicial de R$ 600.

Na Feira Livre do Alecrim, Soraya falou com a população, escutou apelos e compartilhou ações do seu plano de governo com foco na região Nordeste do país.

Soraya Thronicke na feira do Alecrim – Foto: Reprodução/Instagram

Durante a tarde, a agenda ainda tem um evento no bairro das Quintas, na zona Oeste de Natal. A candidata do União Brasil chegou ao Rio Grande do Norte na noite dessa sexta-feira (16).

Fonte 98FM