Câncer de mama: avanços oferecem tratamentos menos agressivos e mais eficazes

Os avanços na medicina têm transformado o tratamento do câncer de mama, tornando-o mais eficaz e menos agressivo. Novas terapias, como medicamentos alvo-dirigidos e imunoterapia, têm mostrado resultados promissores. Isso permite que muitas mulheres tenham uma recuperação mais rápida e sem muitos efeitos colaterais.

“O câncer de mama vem sendo tratado de forma cada vez mais personalizada, com a utilização de recursos como a crioablação em tumores pequenos e de bom prognóstico, além do uso de biópsia líquida para detecção precoce de metástases. Também já há estudos avançados sobre micro RNA na pesquisa de casos iniciais”, explica o mastologista Darley Ferreira, professor do curso de Medicina da UNINASSAU Boa Viagem.

Além dos medicamentos modernos, técnicas cirúrgicas minimamente invasivas também evoluíram. Atualmente, é possível preservar mais tecidos mamários sem comprometer a eficácia do tratamento. A radioterapia se tornou mais precisa, atingindo apenas as áreas necessárias.

“Atualmente, utilizamos procedimentos como a biópsia percutânea a vácuo, que permite retirar todo o tumor sem necessidade de cirurgia, e a crioablação no local do tumor, o qual evita grandes mutilações. Além disso, a radioterapia fast, realizada em menos sessões, reduz a radiodermite. Já a intraoperatória, conhecida como Eliot, pode ser aplicada durante o ato cirúrgico em tumores de até 2,5 cm”, destaca o especialista.

O acompanhamento multidisciplinar é essencial para o sucesso do tratamento. Médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos trabalham juntos para cuidar das saúdes física e emocional da paciente. Essa abordagem integrada aumenta a qualidade de vida e melhora os resultados a longo prazo.

Congresso de Medicina

Com a evolução da tecnologia em Medicina para descoberta de várias doenças, a UNINASSAU Recife promove o II Congresso Brasileiro de Medicina, nos dias 07, 08 e 09 de outubro. O tema dessa edição é “Desafios e avanços da Medicina moderna para o futuro da saúde”. Para se inscrever, basta acessar o link https://conheca.sereducacional.com/medicina-recife.