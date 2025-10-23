Campeonato Potiguar Feminino terá maior edição da história com participação de 11 clubes

O Campeonato Potiguar Feminino promete fazer história em 2025. Com a participação inédita de 11 clubes, a competição terá sua maior edição já realizada. Disputarão o título: ABC, Alecrim, Baraúnas, Estrela Potiguar, Globo, Gramoré, Monamy, Parnamirim, Potiguar de Mossoró, Potyguar Seridoense e União. A bola rola a partir de 25 de outubro com transmissão ao vivo no canal da TV FNF no YouTube.

A Competição será disputada em três fases: grupos, semifinal e final. A primeira fase será formada por dois grupos, com as equipes se enfrentando dentro do grupo em jogos de ida. Os dois melhores colocados de cada chave se classificam para a semifinal. Nesta fase, o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o primeiro colocado do grupo B enfrentará o segundo colocado do Grupo A. A semifinal e a final serão disputadas em jogo único, sem vantagem. Em caso de empate, a disputa é decidida nos pênaltis.

Estrutura e apoio

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, em mais um ano, apoia o futebol feminino propiciando economia aos clubes e possibilitando o reinvestimento nas equipes. O Estádio Juvenal Lamartine foi disponibilizado com médico e duas ambulâncias de plantão durante as partidas. Além disso, cada equipe recebeu bolas oficiais da mesma marca e modelo das bolas utilizadas nos jogos, como forma de incentivo e padronização dos treinos.

Transmissão e visibilidade

A competição contará com a cobertura da TV FNF, canal da Federação no YouTube, que divulga o futebol feminino potiguar com as transmissões das partidas ao vivo e com imagens para todo o mundo. Em 2024, o canal superou 30 mil visualizações em jogos do futebol feminino, reforçando o crescimento da modalidade no estado.

O Campeão representará o Rio Grande do Norte no Campeonato Brasileiro Série A3 2026. O atual Campeão Potiguar Feminino é o União, que conquistou o título em 2024 ao vencer o Potyguar Seridoense, levando o prêmio de R$ 10 mil e representando o RN na Série A3 em 2025.

Confira primeira rodada:

GRUPO A – Sábado (25)

8h30 – Monamy x União

14h40 – Baraúnas x Globo

16h20 – Potiguar de Mossoró x Gramoré

GRUPO B

Domingo (26) às 8h – ABC x Estrela Potiguar

9/11 às 8h30 – Alecrim x Potyguar Seridoense

O Parnamirim folga na primeira rodada.