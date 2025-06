Campanha São João Seguro é lançada no Pingo do Mêi Dia, abertura dos festejos juninos de Mossoró

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh), e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), lançou neste sábado (07), em Mossoró, a Campanha São João Seguro, assegurando um maior efetivo policial em todas as cidades do Estado onde estejam sendo realizadas festividades juninas.

Além do aumento do efetivo policial em 4.500 agentes e R$ 9 milhões de investimento, as festas juninas no RN contarão com apoio das ações do protocolo “Não é Não”, uma parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), que dá ênfase às políticas de proteção às mulheres durante as atividades festivas, contando inclusive com o incremento de efetivo policial nas ruas, dedicado à atender as vítimas de violência de gênero.

Dona Larissa Maria de Medeiros, comerciante opinou sobre a iniciativa. “Uma campanha muito importante, até porque primeiramente tem que ter muito respeito um com o outro, principalmente com as mulheres, independente do jeito que elas se vistam ou não, tem que ter respeito e muito importante, nesses lugares vão ter muita criança, jovens, gente de todas as classes,a muito importante este trabalho de conscientização”, disse.

Presente à abertura do Mossoró Cidade Junina, a secretária Julia Arruda reforça a importância da conscientização no combate à violência contra a mulher.

“Iniciamos nossa campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres durante os festejos juninos com presença ativa no Pingo da Mei Dia, um dos maiores eventos do estado. Estivemos em campo com equipes integradas da Semjidh, Patrulha Maria da Penha, Delegacia da Mulher, Polícia Civil e Polícia Militar, promovendo conscientização, orientações e apoio direto”, destacou

O objetivo da Secretaria é garantir que as mulheres possam viver o São João com segurança, respeito e liberdade. E vamos seguir atuando nos principais polos juninos durante todo o mês, porque onde houver festa, também haverá proteção, disse a secretária de Mulheres.