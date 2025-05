Campanha RN Faz Bonito alerta sobre violência sexual a crianças e adolescentes

O Governo do RN lançou nesta segunda-feira (05) a campanha “RN FAZ BONITO” iniciativa que visa alertar a população para o enfrentamento e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A edição 2025 é uma ação integrada que envolve a SESED, Polícia Civil, Polícia Militar, ITEP, Corpo de Bombeiros, SEMJIDH, SETHAS, CONSEC/RN, SEEC, SESAP e Assecom.

A ação se soma à Operação “Caminhos Seguros” e outras iniciativas do Governo do RN em vários setores como, por exemplo, o atendimento às vítimas nas unidades de saúde, polícias e Itep. Além disso, o assunto será tratado também junto às escolas como forma de orientação e prevenção às ocorrências.

A secretária de estado da Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Júlia Arruda, ressaltou que “a campanha é um chamamento à sociedade para se mobilizar na prevenção e identificação dos casos de violência”.

A campanha “RN FAZ BONITO”, publicada nas redes sociais do Governo do RN a partir de hoje, “é também um impulso para que Governo e instituições representativas da sociedade se dediquem ainda mais ao problema e possam proporcionar ações que permitam às crianças e adolescentes uma chance de ressignificar as suas vidas”, acrescentou Júlia Arruda para arrematar: “por orientação da governadora Fátima Bezerra estamos realizando um grande esforço envolvendo sete secretarias e órgãos estaduais e sete instituições da sociedade numa sinalização de que o RN não tolera violência contra a criança e ao adolescente”.

No próximo dia 19 o Governo do RN realiza um grande seminário para expandir a campanha ao interior do Estado. “Vamos atuar também com a rede dos Creas junto aos municípios, orientando e mobilizando os gestores para se integrarem às campanhas estadual e nacional. Nessa luta ganham as crianças e a sociedade”, explicou a secretária de Estado do Trabalho, Habitação e Ação Social (Sethas), Íris Oliveira.

O delegado Ricardo Eduardo Neto, titular do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV) da Polícia Civil declarou que “vivemos uma pandemia de violência sexual e é importante ter um mês com ações para ampliar a atenção a esse problema. Todos os anos resgatamos crianças e adolescentes vítimas da violência sexual e com uma ação integrada deveremos ter como prioridade absoluta melhorar esta proteção com a identificação dos casos e instauração de inquéritos”.

