Campanha Meu Melhor Natal será concluída nesta terça, 12

Agecom Uern

A campanha Meu Melhor Natal da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) conclui nesta terça-feira, 12, a entrega de brinquedos. Desde o dia 04 de dezembro, estão sendo contempladas cerca de 3.800 crianças de unidades de educação infantil, entidades sociais e de saúde, das cidades de Assú, Caicó, Mossoró, Natal, Patu e Pau dos Ferros.

Recebem as doações na tarde de hoje, 11, a Escola Municipal Professor Alexandre Linhares e a Unidade de Educação Infantil Maria Caldas. Nesta terça-feira, 12, recebem aluno(as) da Unidade de Educação Infantil Eva Maria Dantas.

Na manhã de hoje, 11, receberam os presentes as crianças da Escola Municipal Pedro Fernandes Ribeiro e da Escola Municipal Carmélia de Almeida, zona rural de Mossoró.

Com grandes expectativas sobre a chegada da campanha da Uern, a gestora das unidades educacionais, Fabiana Paula, estava ansiosa, assim como as crianças, por esse momento.

“É pelas brincadeiras e os presentes que as crianças passam o ano todo com expectativa de receber, além também da vinda do Papai Noel até as unidades. Mas também é toda uma relação de confiança que temos com essa instituição renomada e o nosso desejo é que muitos meninos e meninas futuramente estejam ocupando espaços na Uern”, comentou.

Trabalhando com a ideia do pertencimento da Uern, Bianca Valente, diretora de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, ressalta a relevância da campanha de levar esperança para as crianças e mostrar a importância da educação. “A educação transforma pessoas e por isso da importância de trabalharmos essa campanha nas unidades de educação infantil”, disse ressaltando ainda o quão gratificante e importante é o trabalho da Uern no trabalho de responsabilidade social.

O professor Pedro Fernandes Ribeiro Neto, ex-reitor da Uern, participou da entrega aos alunos da escola que leva o nome do seu avô. Em reforma, a instituição funciona provisoriamente no prédio da Carmélia de Almeida, local da entrega de hoje, no sítio Barreira Vermelha, próximo ao Jucuri.

“A emoção é sempre muito grandiosa, contagiante. Nesse momento eu fico em duplicidade de emoção. A gente está na zona rural, sabemos da dificuldade que é manter esses alunos estudando, e uma escola que leva o nome do meu avô. Fica muita emoção, felicidade e agradecimento a toda equipe da Uern que mantém esse trabalho. Tenho certeza que a alegria que a gente leva, a gente recebe em dobro”, ressaltou.

A professora Sandra Borges, da Carmélia de Almeida, frisa a diferença que a campanha promove sobre as crianças.

“Vivenciar esse Natal junto com a Uern e com os alunos da Escola Pedro Fernandes vai fazer a diferença na vida de nossas crianças, na alegria de receber um presente onde nem todos têm a oportunidade de receber”, destacou.

Campanha

Também estão sendo doados pelo Meu Melhor Natal livros paradidáticos e brinquedos específicos para crianças com deficiências nas instituições selecionadas. As crianças também recebem um pequeno cordel de autoria do poeta Moisés Marinho, que fala sobre a Universidade. A publicação conta com o selo das Edições Uern.

Ao longo de mais de duas décadas e meia, a iniciativa já despertou alegria em mais de 60 mil crianças. Seguindo a tradição, o cronograma de entregas iniciou pela Escola Estadual Padre Sátiro Cavalcanti Dantas.

A Campanha conta com o envolvimento de todas as unidades da Uern e o apoio da TCM Telecom, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Mossoró), Loja Maçônica Liberdade 33, Samaritanas Loja Liberdade 33, Samaritanas da Loja Maçônica Fraternidade Ivan Brasil, Conselho de Medicina do RN (CREMERN), Editora FTD, Condomínio Veronique e Partage Shopping Mossoró.