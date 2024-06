Campanha de vacinação contra pólio no RN entra na reta final

A campanha de imunização contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, entrou em seus últimos dias no Rio Grande do Norte. Ampliada por decisão conjunta entre a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e as gestões municipais, o trabalho ampliado de imunização segue até o próximo dia 30.

Dentro da campanha, o RN ocupa a 5ª posição entre os estados em termos de cobertura percentual do público-alvo, com 35,4%. O estado tem pouco mais de 167 mil crianças entre 1 e 4 anos, 11 meses e 29 dias, que são os que devem tomar a gotinha de proteção contra a paralisia infantil.

A região com maior cobertura é a do Mato Grande, com 62,1%, enquanto a Metropolitana é a menor, alcançando 19% do público-alvo.

O objetivo inicial da campanha é chegar a 95% das crianças imunizadas com o reforço do imunizante.

Para isso, as famílias devem levar as crianças em um posto de saúde, com o cartão de vacina em mãos, para tomar a gotinha dentro desses próximos dias.