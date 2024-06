Campanha de vacinação antirrábica inicia nesta segunda em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró inicia nesta segunda-feira (17), a campanha de vacinação antirrábica no município. Nesta etapa, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) começam o processo de vacinação pela zona rural.

As comunidades rurais do polo Maísa serão as primeiras a serem visitadas, assim como aconteceu no ano passado. Em julho, o processo de imunização de cães e gatos será iniciado na zona urbana, conforme calendário que será divulgado.

Em todo o município, o CCZ estima vacinar 80% da população animal público-alvo da campanha, ou seja, cerca de 37 mil animais, entre cães e gatos. No ano passado, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o índice de cobertura vacinal atingiu 93%.

A Coordenação de Saúde e Bem-estar Animal orienta que a vacina é voltada para cães e gatos a partir dos três meses, inclusive aqueles que já foram vacinados no ano passado. Os tutores devem ficar atentos aos animais prenhes, enfermos e em tratamentos de saúde, comunicando às equipes sobre a situação. Além disso, em caso de animal bravio, a orientação é que o tutor leve o pet com a focinheira no ato da vacinação.

A campanha de vacinação contra a raiva vai até o dia 30 de agosto próximo.