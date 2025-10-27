Campanha de Multivacinação termina nesta sexta-feira (31)

Termina nesta sexta-feira (31) a Campanha Nacional de Multivacinação, focada nas crianças e adolescentes de até 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). A ação prioriza os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação 2025, incluindo poliomielite e Covid-19, além do resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo.

No sábado (18) as secretarias de Saúde do Estado e do município de Natal, em parceria com o Ministério da Saúde, realizaram uma ação conjunta para marcar o Dia D da Multivacinação no Rio Grande do Norte e na capital. Os secretários Alexandre Motta e Geraldo Pinho participaram pela manhã da vacinação na Unidade Básica de Saúde Rosângela Lima, no bairro Planalto, Zona Oeste da capital.

A campanha de Multivacinação foi aberta no início de outubro e a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) encaminhou nota técnica aos municípios do RN com todas as orientações necessárias à execução da campanha. Cada criança ou adolescente é avaliada individualmente e receberá as vacinas necessárias de acordo com sua situação vacinal. É preciso levar documento de identificação e a caderneta de vacinação.