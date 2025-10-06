Campanha de Multivacinação busca atualizar cadernetas de crianças e adolescentes no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) inicia, nesta segunda-feira, dia 6, em parceria com os municípios potiguares, a Campanha de Multivacinação. O movimento, que é coordenado nacionalmente pelo Ministério da Saúde, seguirá até o dia 31. A ação tem como objetivo atualizar o Calendário Nacional de Vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Todas as vacinas previstas para essa faixa etária estarão disponíveis nos postos de saúde e o Dia D de mobilização será realizado no sábado, 18 de outubro.

Entre as ações desta primeira semana está uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Secretaria de Saúde de Natal. A vacinação acontecerá entre terça e quarta-feira (8) dentro da Mostra de Profissões da UFRN, realizada no Centro de Convivência, entre 9h e 11h30 e das 14h às 17h.