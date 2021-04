Campanha de imunização chega aos idosos de 60 anos

Mossoró recebeu na última sexta-feira (16), 7.885 doses das vacinas Astrazeneca/Oxford e Butantan/Coronavac, garantindo a continuidade da campanha Mossoró Vacina durante o final de semana e chegando a uma nova faixa etária.

Teve início o processo de imunização dos idosos de 60 anos ou mais, a partir do funcionamento de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana e o trabalho desempenhando pelas equipes de saúde e voluntários.

De acordo com a Coordenação de Imunização, no sábado (17), 1.292 doses foram aplicadas. Já no domingo (18), foram 508, totalizando 1.800 doses aplicadas no fim de semana.

Segundo Etevaldo Lima, coordenador de imunizações, o número de doses a serem aplicadas no público alvo dessa etapa deve aumentar a partir desta segunda-feira (19), quando a ação chega à zona rural.

“As Unidades Básicas da zona rural receberão nesta segunda-feira as doses para aplicação da população dessa faixa etária. Aqueles que não vieram para a zona urbana neste fim de semana, serão imunizados em suas comunidades, aumentando assim o alcance da vacinação do grupo dessa faixa etária”, disse.