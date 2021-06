Campanha de financiamento coletivo de professor mossoroense para cd inédito de Belchior é lançado nesta segunda-feira (31)

Foi lançado nesta segunda-feira (31) na plataforma de financiamento coletivo Benfeitoria, a campanha de crowdfunding com a pré-venda do Cd inédito do cantor e compositor cearense Antonio Carlos Belchior cantando poemas inéditos do poeta catarinense Cruz e Sousa em sua última turnê, no ano de 2005.

O projeto é uma iniciativa do professor aposentado mossoroense José Gomes Neto, que foi um dos idealizadores da homenagem ao “Dante Negro” naquele ano e que acompanhou Belchior em shows nas cidades de Itajaí, Jaraguá do Sul, Laguna, Joinvile, Blumenau, Brusque, Lages, Criciúma, Tubarão e Florianópolis.

José Gomes reside há décadas no Sul do País e decidiu homenagear o poeta catarinense Cruz e Sousa juntamente com o Governo daquele Estado. A “Uma Turnê Catarina” foi composta por dez shows e Belchior ficou responsável pela musicalização e interpretação de oito sonetos de um dos precursores do Simbolismo literário do Brasil e que agora ganham versão em CD.

Segundo Gomes, na época, Belchior gravou as músicas, com acompanhamento de um piano, para servir de base aos artistas que dividiam o palco com ele. Para a produção do CD com melhor qualidade, a voz de Belchior precisou ser separada do teclado, sendo adicionados na sequência à trilha, diversos outros instrumentos sob a batuta do maestro e compositor João Mourão e executados por músicos convidados. Mourão foi baixista da Banda Radar, que durante muito tempo acompanhou Belchior pelo país juntamente com Arnaldo Parron (bateria), Leo Zurawski (sax), Glauco Sagebin (teclado) e Sergio Zurawski (guitarra).

Na campanha lançada hoje, os colaboradores poderão ter acesso ainda a várias outras vantagens durante a aquisição do álbum “Belchior Canta Cruz e Sousa”, que virá em uma embalagem digipack com 3 painéis e um box, um livreto com 16 páginas coloridas com a apresentação do projeto, os perfis de Belchior e Cruz e Sousa e as letras gravadas, além de uma página de agradecimento com os nomes dos apoiadores.

Confira no link abaixo como adquirir e contribuir com o lançamento da obra.

https://benfeitoria.com/belchiorcantacruzesousa?ref=benfeitoria-pesquisa-projetos