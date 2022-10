Campanha de Bolsonaro no RN terá largada próximo sábado

Senador eleito no Rio Grande do Norte, o ex-ministro Rogério Marinho anunciou que, a partir das 9 horas deste sábado (08), será dada em Natal a largada da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro para o segundo turno das eleições.

Rogério Marinho assumiu a coordenação da campanha de Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte e já conclama os apoiadores do presidente Bolsonaro para essa concentração que ocorrerá na avenida Paraíba, na Cidade da Esperança, no mesmo local onde Bolsonaro esteve na campanha do primeiro turno.

Rogério Marinho afirmou, inclusive, que vai propor ao presidente Bolsonaro que priorize a campanha nos grandes centros urbanos do país, pois precisa ganhar as eleições, enquanto aqui “vamos fazer a nossa parte, não tenho dúvida de que vamos aumentar a sua votação no Rio Grande do Norte”.

Para reverter o quadro das eleições no primeiro turno, no Estado, em que Bolsonaro contou com 31,02% dos votos válidos contra 62,98% dos votos ao ex-presidente Lula, o novo senador eleito potiguar ressalva que “acabou a eleição proporcional e só temos duas candidaturas, os prefeitos sabem como foram ajudados, sabem a diferença de tratamento que o [atual] governo federal assegura”.

Tribuna do Norte