Campanha de Bolsonaro no Rio Grande do Norte conta com 100 prefeitos

Em torno de 100 prefeitos e mais de 150 lideranças municipais atenderam a convocação para definir os próximos passos da campanha do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições no Rio Grande do Norte, no encontro ocorrido no Hotel Holiday Inn, na tarde de ontem, com as participações de dirigente de partidos da coligação “Muda RN” e parlamentares eleitos e candidatos do primeiro turno das eleições.Ao encerrar a série de discursos, o senador eleito Rogério Marinho (PL) informou que, a partir de amanhã, vai anunciar uma agenda para percorrer o Estado todos os dias até o dia das eleições – 30 de outubro, e dar o testemunho e falar sobre o que sabe, sempre dizendo a verdade: “Convido a dizerem o mesmo, a nos ajudarem a convencer o eleitorado do Rio Grande do Norte, que comparem o que foi feito, porque já dizia um político famoso do Estado, é que a gente faz o nosso juízo de valor e comparando não tenho dúvida, Bolsonaro ganha de goleada e foi o melhor e mais importante presidente do Brasil para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte”.

Na ocasião, também foi exibido um vídeo do presidente Bolsonaro, agradecendo pelo reconhecimento dado a Rogério Marinho, “por ter efetivado a transposição das águas do Rio São Francisco”, além de ter tido que enviou recursos para estados os municípios, “para que pudessem melhor gerenciar o destino dos recursos”.

Bolsonaro pediu aos prefeitos que o ajudassem a continuar “com esse trabalho feito ao longo de três anos e meio, porque na época do PT de vir a Brasília de pires na mão, nós deixamos para trás, mandamos recursos diretamente para os municípios”.

Antes, o presidente estadual do PP, deputado federal Beto Rosado e o presidente estadual do União Brasil, ex-senador e ex-governador José Agripino, também fizeram uma comparação para os prefeitos sobre o tratamento que foi dados aos municípios pelo presidente Jair Bolsonaro em quatro anos de mandato e os governos do PT em praticamente 16 anos de gestão, dos quais oito tendo à frente o ex-presidente Lula.

José Agripino disse que os candidatos ao Congresso Nacional, eleitos ou não, “não estão em condições de percorrer os 167 municípios do Estado nesses 20 dias de campanha que faltam”, mas agora chegou a vez dos prefeitos, como ele próprio disse a Bolsonaro na quinta-freira (06), usarem o argumento de que a governadora do Estado “não deu absolutamente nada a eles”, mas que o governo federal os ajudou: “É isso que vim dizer aos prefeitos, a força da virada dessa eleição, está com a sua capacidade de convencer, falando a verdade, porque quem tem a capacidade de virar essa eleição no Nordeste, não é individualmente ninguém, mas o conjunto dos prefeitos reelege Bolsonaro presidente da República”.

Agripino conclamou os prefeitos a se empenharem na campanha de Bolsonaro, “para que o Nordeste não se envergonhe diante do resultado que o sul do país vai dar, essa vitória tem de ser do Brasil inteiro, que precisa se unir acima de ideologias atrasadas e pelo futuro do país”.

Rogério Marinho pediu aos prefeitos e lideranças que levassem para os municípios, que tiveram a coragem de comparecer ao encontro no Holiday Inn, que “colocassem na rede social o seu apoio, explicitassem a sua posição, porque não há em nenhum município alguém com mais força e credibilidade do que aqueles que aqui vieram”.

Marinho lembrou que os chefes dos Executivos municipais “têm pago os servidores e fornecedores em dia, têm feito administrações operosas e dignificantes, que têm o reconhecimento dos munícipes, que não é por acaso, a maioria avassaladora deu a vitória a seus candidatos nos pleitos proporcionais”.

Para Marinho, agora é preciso fazer com que Bolsonaro “tenha uma vitória maiúscula” no Rio Grande do Norte: “Nós temos pouco tempo e nesse tempo temos que fazer com a espontaneidade que sempre marcou o movimento de Bolsonaro, as pessoas vão ajudar a fazer diferença na militância aguerrida somada aos prefeitos do Rio Grande do Norte”.

Rogério Marinho fala para prefeitos e lideranças que participaram do encontro de mobilização