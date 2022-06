Campanha da Liga Mossoroense objetiva equipar sala do novo acelerador linear

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) lançou uma campanha solicitando a contribuição de toda sociedade de Mossoró e região, com o objetivo de equipar a sala onde ficará o novo Acelerador Linear adquirido pela Instituição. Com o novo equipamento, a projeção é de que a instituição consiga dobrar o número de atendimentos realizados.

“A ideia surgiu com a necessidade de melhorias físicas em nossa sala que irá abrigar o novo Acelerador Linear da Varian, adquirido recentemente pela nossa instituição. A sala precisa de uma reforma e melhorias no piso, bem como aquisição de alguns móveis”, explica Geison Freire, diretor médico e radioterapeuta da instituição.

Atualmente a Liga Mossoroense realiza os serviços de radioterapia em sua Unidade Hospitalar I, com a utilização de um Acelerador Linear, evitando que pacientes precisem se deslocar de Mossoró para centros maiores, tendo o serviço realizado com excelência em Mossoró, atendendo toda região, que compreende cerca de 64 municípios. “Com o funcionamento do novo Acelerador Linear a nossa expectativa é de dobrar os atendimentos, passando de 80 para cerca de 160 atendimentos diários”, explica Geison.

Diante da necessidade e importância da nova aquisição, a Liga Mossoroense pede o apoio a sociedade, no sentido de realizar doações para que as reformas necessárias possam ser feitas e o novo equipamento comece a funcionar o quanto antes. Para isto, está sendo disponibilizada uma conta bancária para que os interessados em colaborar possam doar diretamente a instituição filantrópica.

A conta disponibilizada é do Banco do Brasil, tendo o número 45858-9, agência 4687-6. Também podem ser feitas doações através do pix [email protected] “Pedimos a toda população, empresariado e grupos de voluntários uma força nesse momento importante, para que possamos finalizar essa estrutura e oferecer um serviço ainda melhor a Mossoró e região”, conclui Geison.