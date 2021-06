A campanha “Caneta da Saúde” chega a Brasília para levar informação e orientação sobre as vantagens das canetas preenchidas de insulina, um dispositivo utilizado no tratamento de diabetes e disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). O caminhão da campanha fica no estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, nesta sexta (18), sábado (19) e domingo (20), das 8h às 18h.

Utilizado em pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, preferencialmente acima de 50 anos e menores de 19 anos, o dispositivo é um dos mais modernos para o tratamento da doença. Entre as suas vantagens estão a praticidade, economia de tempo e segurança, por já conter a quantidade certa de insulina a ser aplicada. Além de tudo, o dispositivo é gratuito e distribuído pelo SUS.

A ação “Caneta da Saúde” faz parte de uma campanha nacional que tem como objetivo informar e educar a população sobre as vantagens das canetas preenchidas de insulina, estimulando o uso do recurso, além de orientar os profissionais de saúde que atuam no tratamento e acompanhamento da doença.

SERVIÇO

Campanha: A Caneta da Saúde

Data: dias 18, 19 e 20 de junho de 2021

Horário: das 8h às 18h

Local: Parque da Cidade, estacionamento 10, Brasília-DF

No site: Caneta da Saúde

IMPORTANTE: Não haverá distribuição de canetas preenchidas de insulina e tampouco elas estarão disponíveis no local. O objetivo da campanha é divulgar a existência desse benefício via SUS, educando e orientando pacientes, profissionais da saúde e familiares sobre o diabetes e suas opções de tratamento.

