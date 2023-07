Campanha Antirrábica: confira os pontos de vacinação para esta sexta-feira em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró segue com a Campanha de Vacinação Antirrábica. Nessa sexta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza novos postos para vacinação de cães e gatos em pontos estratégicos, montados próximos às Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os locais de imunização funcionarão das 8h às 11h.

Em Mossoró, a campanha de vacinação contra a raiva começou em 14 de julho e segue até o dia 30 de setembro. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde prevê a vacinação de 80% da população animal, entre cães e gatos.

“A raiva é uma zoonose, uma das patologias mais letais. Por isso, a imunização é de extrema importância. Essa vacina bloqueia para que o vírus não chegue ao homem. Hoje, nós temos os pets incluídos como membros das nossas famílias. Então, é importante o cuidado sanitário com essa questão”, destacou Genicleyton de Góis, médico veterinário do CCZ.

Durante a semana, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) levaram vacinação para os animais na zona rural. Conforme cronograma, a primeira localidade contemplada com a ação foi a Vila Maísa. Os profissionais também visitaram os assentamentos Oziel Alves e Pau Branco, comunidades integrantes do polo Maísa.

PONTOS DE VACINAÇÃO:

UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho – Pintos

UBS Mário Lúcio Medeiros – Vingt Rosado | 3ª Etapa

UBS Dr. Cid Salém – Abolição IV

UBS Dr. Joaquim Saldanha – Santo Antônio | Estrada da Raiz

UBS Dr. José Holanda Cavalcante – Dom Jaime Câmara

UBS Francisco Pereira de Azevedo – Liberdade I

UBS Dr. Sueldo Câmara – Aeroporto

UBS Dr. José Leão – Alto da Conceição

Parque Verde – Santa Delmira

Praça da Formiga – Abolição V