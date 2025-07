CAMINHOS DA VITÓRIA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

CAMINHOS DA VITÓRIA

Num mundo de inúmeras ilusões, tristezas, dores e angústias, ainda há uma esperança verdadeira que se caracteriza pela doce presença do Eterno, nos indicando o caminho que leva à vida eterna e nos fazendo sentir a beleza do dom da vida.

Eis alguns versículos que estão diretamente relacionados ao estímulo mental que leva a vitória e a superação de obstáculos na vida.

1. Conselho – Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. (Efésios 6:13)

2. Não temas – E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão; nenhum deles te poderá resistir. (Josué 10:8)

3. Promessa – Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. (Salmos 91:7)

4. Cântico de vitória – Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. (1 Coríntios 15:55-57)

5. Certeza – Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13)

6. A presença – Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? (Romanos 8:31)

7. Redenção – Porque sete vezes cairá o justo, e se levantará; mas os ímpios tropeçarão no mal. (Provérbios 24:16)

8. A vitória que procede de Deus – Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. (Provérbios 21:31)

9. Amparo – Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. (Deuteronômio 20:4)

10. Mais que vencedores – Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. (Romanos 8:37-39)

Portanto, quando os dias forem difíceis e o desejo do coração for desistir, lembre-se de que você é especial e amado pelo Eterno. E, sendo assim, levante sua cabeça e olhe e prossiga para o alvo que está na eternidade.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo