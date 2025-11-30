Caminhoneiro morre após carreta carregada de gesso tombar na RN-288
Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (29) entre São José do Seridó e Caicó e suspendeu temporariamente fornecimento de energia para mais de 2,5 mil imóveis.
G1 RN
Um caminhoneiro morreu após a carreta que ele dirigia tombar na todovia RN-288, no trecho conhecido como Curva do Bonito, entre São José do Seridó e Caicó, na madrugada deste sábado (29). O veículo derrubou um poste e suspendeu o abastecimento de energia para mais de 2,5 mil imóveis.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Caicó, na região Seridó potiguar, a corporação foi acionada ao local do acidente por volta das 4h. Os militares encontraram veículo destruído e o condutor preso às ferragens.
Ainda segundo a corporação, a colisão contra o poste deixou cabos energizados sobre o veículo, o que atrasou o início do resgate. Uma equipe da Neoenergia Cosern chegou ao local por volta das 5h15 para desligar a rede elétrica e permitir o trabalho dos bombeiros.
Após a retirada da fiação, os bombeiros iniciaram o desencarceramento do corpo, que durou cerca de duas horas.
O motorista estava sozinho no caminhão e foi identificado como Theodorico José Campos. Ele não restistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Polícia Científica foi acionado para recolher o corpo, a fim de realizar exames periciais.
Abastecimento de energia
Em nota, a Neoenergia Cosern informou que a colisão da carreta contra o poste causou a interrupção no fornecimento para 2.503 clientes. Em sete minutos, através de manobras no sistema elétrico, 2.137 clientes tiveram o serviço normalizados. Outros 361 foram restabelecidos entre as 05h46 e 09h27.