Câmeras fora de operação, poucos agentes, falta de cadeado: os relatos de servidores da penitenciária de Mossoró à PF

Câmeras de segurança de baixa qualidade ou fora de funcionamento há meses. Número insuficiente de servidores, o que impedia a realização de vistorias nas celas. E até falta de cadeados.

Esses foram alguns dos problemas relatados por agentes que trabalham na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles foram ouvidos pela Polícia Federal no inquérito que investigou a fuga de dois detentos da unidade, há pouco mais de um ano.

Profissionais foram ouvidos em inquérito que investigou a fuga de dois presos, há um ano. PF não encontrou indícios de que os detentos receberam ajuda e não fez indiciamentos.

Por Fábio Amato, TV Globo — Brasília

27/02/2025 04h01 Atualizado há 2 horas

Polícia Federal aponta negligência evidente, mas não indicia nenhum servidor por fuga em penitenciária de Mossoró

O depoimento deles faz parte do relatório final da investigação, concluída este mês, e ao qual a TV Globo teve acesso. A PF informou no documento que não encontrou indícios de que os presos contaram com ajuda de terceiros para fugir, e por isso não indiciou ninguém.

Entretanto, aponta que houve negligência “evidente” e violação do dever de cuidado por parte de servidores da penitenciária, o que contribuiu para que a fuga fosse possível.

Em nota, o Ministério da Justiça respondeu que “os problemas foram resolvidos, no último ano, por uma série de medidas adotadas”. Afirma ainda que “o contrato de manutenção está em execução e os serviços estão sendo realizados normalmente” (veja na íntegra mais abaixo).

Estado precário

De acordo com os servidores, os problemas estruturais e de segurança do presídio foram tema de diversos relatórios.

Eles teriam chegado ao conhecimento tanto da direção da unidade quanto das autoridades do Ministério da Justiça, em Brasília, responsável pela gestão das cinco penitenciárias federais do país.

Foi o que disse, por exemplo, o policial penal Gilney Fernandes da Silva.

No depoimento, ele afirmou, segundo a PF, que a penitenciária de Mossoró “tinha deficiências estruturais, como falta de iluminação externa, câmeras de vigilância precárias e problemas nas celas, e que a unidade central em Brasília tinha conhecimento dessas falhas através de relatórios enviados pelo Setor de Inteligência”.

Já o policial penal Feliphe Costa Ferreira apontou que a unidade “sofre com problemas estruturais há bastante tempo”.

Ele citou “portas de celas que não fecham corretamente, falta de cadeado e problemas de manutenção.” De acordo com o servidor, “a unidade ficou cerca de dois anos sem contrato de manutenção.

Um dos responsáveis pelo monitoramento das câmeras de segurança no dia da fuga, o policial penal Leonardo Pereira da Silva disse à PF que, naquela ocasião, os equipamentos de duas das torres de vigilância “não estavam funcionando adequadamente”.

Ele afirmou ainda que “não conseguiu visualizar a fuga” dos dois detentos “devido à qualidade das imagens”.

O mesmo servidor relatou ainda à PF que “o sistema de monitoramento está obsoleto e sem manutenção adequada desde 2011, e que o problema já teria sido comunicado à direção várias vezes e consta nos relatórios de plantão.”

Problemas de visibilidade e segurança

O policial penal Lucio Fabio Santos Guimarães, que trabalhava em uma das torres no dia da fuga, relatou aos investigadores que “estava tudo escuro e que não dava pra ver nada.”