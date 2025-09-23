Câmara votará na próxima semana projeto que amplia isenção do IR para R$ 5 mil, anuncia Motta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a votação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para a próxima quarta-feira (30).

Relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), o texto foi enviado pelo governo ao Congresso em março e é uma promessa da campanha de Lula em 2022.

A proposta, prioridade para os governistas, já foi aprovada por uma comissão especial em julho e aguarda análise pelo plenário principal da Câmara.

“Abrimos agora o prazo para [apresentação de] emendas. A comissão especial sempre foi um ambiente mais controlado”, disse Lira.

Apesar disso, o deputado disse que o texto foi bem recebido pelos líderes partidários em reunião nesta terça-feira (23). Lira pretende discutir possíveis emendas ao longo da semana com os partidos.

A proposta prevê isenção de Imposto de Renda para pessoas com renda mensal até R$ 5 mil – ou R$ 60 mil ao ano – e desconto para quem ganha até R$ 7.350 mensais.

Para compensar a perda de arrecadação, o projeto estabelece uma alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil por ano. A alíquota não valerá para quem já paga 27,5% de IR.