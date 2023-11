Câmara sedia reunião sobre novo Plano Diretor de Mossoró

A Câmara Municipal de Mossoró sediou uma reunião da Frente Integrada das Comunidades de Mossoró (FICMM) sobre a elaboração do novo Plano Diretor de Mossoró, na tarde desta segunda-feira, 30. Participaram da reunião o vereador professor Francisco Carlos (Avante), o secretário municipal de programas e projetos estratégicos, Almir Mariano, a professora de direito urbanístico da UFERSA, Arleide Meylan, o professor da Ufersa, Hildemberg Ferreira e o presidente da FICMM, José Maria do Vale.

Além de iniciar os debates sobre a formulação de um novo Plano Diretor para a cidade de Mossoró, o objetivo da reunião é fazer com que a atualização do novo Plano seja feita de forma democrática, ouvindo-se as necessidades das comunidades, explicou Arleide Meylan. “O nosso Plano Diretor não é compatível com Mossoró. Precisa ser revisto pelo menos a cada dez anos para acompanhar o desenvolvimento da cidade. Precisamos partir do olhar das próprias comunidades, através dos representantes, para desenvolver um projeto democrático”, destacou.

José Maria e o professor Hildemberg lembraram ainda que o Plano Diretor vigente é do ano de 2006. “Faz mais de dez anos que está desatualizado. Precisamos pensar em conjunto na criação de um novo Plano que atenda as comunidades”, reforçou. “Fizemos um projeto para o Fórum Nacional de Reforma Urbana. Queríamos chamar a comunidade. Fizemos sete plenárias e a oitava está sendo essa. Fizemos abaixo assinado com as problemáticas como mobilidade urbana, saneamento básico, meio ambiente. Ótimas ideias que a população debateu. O que queremos reivindicar é que sejam ouvidas as comunidades assim como outros segmentos da sociedade”, destacou o professor Hildemberg Ferreira.

O secretário Almir Mariano destacou que o prefeito Allyson Bezerra tem interesse em atualizar o Plano Diretor da cidade e que a Secretaria de Planejamento e Projetos Estratégicos está empenhada em reunir estudos para fomentar o debate. “O prefeito, quando nos convidou para compor a secretaria, nos incumbiu de dois grandes desafios, um deles é a revisão do Plano Diretor. Estamos reunindo ferramentas técnicas. Estamos a algum tempo fazendo levantamento”. O secretário garantiu ainda que o prefeito reforçou que a construção do novo Plano deve ser feito da forma mais democrática possível.

De acordo com o vereador Francisco Carlos, as reuniões continuarão ocorrendo regularmente para debater junto à comunidade, a elaboração do novo Plano.

Outros projetos

Aproveitando o espaço na reunião, o secretário Almir Mariano anunciou algumas obras que já estão em estudo para a execução. “Estamos analisando a duplicação das pontes na avenida Presidente Dutra, um sonho antigo. As entradas da cidade também receberão o benefício compatível com o porte da cidade”, anunciou. A reunião foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró (canal 23.2 TCM).