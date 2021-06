Câmara Municipal receberá secretária de Saúde na quinta-feira (10) para apresentação de prestação de contas

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) vai realizar na próxima quinta-feira (10), às 9h uma audiência pública para apresentação da prestação de contas da Secretaria de Saúde, correspondente ao primeiro quadrimestre de 2021 (janeiro, fevereiro, março, abril), .

A audiência foi solicitada pela própria Secretaria em cumprimento à legislação, que estabelece prestações de contas regulares do setor no Poder Legislativo. Dados como quantitativo de atendimentos, contratações, gastos com material hospitalar e medicamentos serão detalhados durante a reunião e apresentados aos vereadores e representantes da sociedade civil organizada.

A audiência será realizada de forma remota, via Zoom, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró (Canal 23.2 TCM) e pelo site da Câmara www.mossoro.rn.leg.br .

A população também poderá participar da audiência através do chat do canal do Youtube da TV Câmara Mossoró e os questionamentos realizados serão repassados à secretária Morgana Dantas e aos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.