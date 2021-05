Câmara Municipal promulga Lei e coloca profissionais da Educação nos grupos prioritários da vacinação contra Covid-19

Foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró desta quinta-feira (13), a promulgação do Projeto de Lei que coloca os profissionais da Educação de Mossoró na Fase 1, como grupo prioritário do programa emergencial de vacinação contra o Covid-19.

A promulgação da lei foi devolvida pelo prefeito Alysson Bezerra sem sua assinatura dentro do prazo legal, é de autoria da vereadora Marleide Cunha e foi assinada pelo presidente da Câmara Municipal de Mossoró, o vereador Lawrence Amorim.

A publicação diz que: “Ficam incluídos/as os/as professores/as e profissionais da Educação na Fase 1, como grupo prioritário, do Programa Emergencial de Vacinação para o combate e erradicação do vírus do COVID-19 em todo o território do Município de Mossoró/RN, como medida de proteção e segurança à saúde e a vida dos/as profissionais da educação, que poderão estar expostos ao vírus com o retorno das aulas presenciais nas escolas”.

Em suas redes sociais, a autora da lei, comemorou e dedicou a promulgação aos professores Luiz di Souza, primeira vítima fatal da Covid-19 no Rio Grande do Norte e ao seu esposo, professor Marciano Matias, também vitimado este ano pelo vírus.

“Estamos tirando a Educação da invisibilidade na pandemia. Agora, ela está no centro do debate e com ela vem a prioridade na vacinação dos profissionais da educação como forma de mecanismo para um retorno de aulas presenciais com efetivo respeito à vida”. Publicou Marleide.

Confira a publicação na página 01, do JOM: