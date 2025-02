Câmara Municipal de Natal aprova aumento de 22,5% nos salários dos servidores em cargos comissionados

A Câmara Municipal de Natal aprovou um aumento de 22,5% nos salários dos servidores ocupantes de cargos comissionados no Legislativo municipal. O impacto financeiro ultrapassa os R$ 3,7 milhões anuais.

O projeto de lei foi protocolado pela Mesa Diretora da Câmara no dia 18 de fevereiro e aprovado em plenário com regime de urgência no dia 20.

Segundo documento apresentado junto com o projeto de lei, assinado pelo coordenador de gestão de pessoas da Casa, o impacto financeiro do reajuste é de R$ 231,3 mil mensais.

Em um ano, com o acréscimo de pagamento de férias, décimo terceiro e previdência, o impacto chegará a R$ 3,746 milhões.

De acordo com o projeto de lei aprovado, ficam reajustadas em 22,5% as remunerações atuais constantes no quadro geral dos cargos comissionados da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Natal.

O reajuste só terá vigência a partir de março. Na mensagem que acompanha o projeto de lei, a Mesa Diretora afirma que a recomposição salarial tem como fundamento a preservação do poder aquisitivo dos servidores ocupantes de cargos comissionados, “impactado pelo processo inflacionário e pela ausência de ajustes compatíveis com a evolução do custo de vida”.