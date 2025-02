Câmara Municipal de Mossoró inicia os trabalhos legislativos no dia 18 de fevereiro

A Câmara Municipal de Mossoró definiu 18 de fevereiro como data de início dos trabalhos legislativos de 2025. O momento contará com a tradicional leitura da mensagem do chefe do Poder Executivo Municipal, dando início aos trabalhos legislativos no Plenário Vereador João Niceras de Morais.

A data de início foi definida pela Mesa Diretora, presidida pelo vereador Genilson Alves (União Brasil), após uma análise técnica das condições da Casa. A nova gestão da Câmara Municipal enfrenta um débito de mais de 4,5 milhões de reais (R$ 1,5 milhão já foi quitado em janeiro).

Com o objetivo de reorganizar a administração interna e implementar medidas que garantam a economia de recursos, a Mesa Diretora optou pela adequação da data de início dos trabalhos, garantindo que as atividades legislativas comecem de forma mais estruturada e equilibrada financeiramente.

O rito de abertura dos trabalhos no Palácio Rodolfo Fernandes, que contará com a leitura da mensagem do prefeito Allyson Bezerra, está previsto para às 9h. O momento será aberto ao público e a sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara de Mossoró.