Câmara Municipal de Mossoró e Assembleia Legislativa do RN debatem fortalecimento do turismo e cultura em audiência pública

A Câmara Municipal de Mossoró sediou, na manhã desta quinta-feira (29), uma audiência pública para debater o fortalecimento do turismo, da cultura e dos eventos em Mossoró e na região Oeste potiguar. A iniciativa foi proposta pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), por meio do deputado estadual Luiz Eduardo (PL), e reuniu parlamentares, representantes de entidades ligadas ao turismo e à cultura, além da sociedade civil.

O deputado Luiz Eduardo destacou a importância do turismo como vetor de desenvolvimento para a região. “A Festa de Santa Luzia é um exemplo claro de como o turismo religioso movimenta multidões e gera desenvolvimento. Além disso, o turismo de aventura e ecológico colocam o RN entre os destinos mais procurados do país, com belezas naturais únicas que precisam ser prestigiadas”, ressaltou.

A audiência marcou também a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, Cultura e Artesanato, presidida pelo vereador Kayo Freire (PSD). “Hoje se começa um novo capítulo na cidade de Mossoró com essa audiência pública. Estamos aqui para falar de um tema essencial para o desenvolvimento de nossa região e cidade: o turismo, a cultura e o artesanato. Mossoró é marcada por grandes feitos históricos e precisamos potencializar isso”, frisou Kayo.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Genilson Alves (UB), também destacou o potencial turístico da cidade, citando exemplos como o Rio Mossoró e a Urna Feia. “Temos aqui o Rio Mossoró, que pode ser uma grande fonte de renda para nosso povo. Precisa ser urbanizado e receber investimentos dos poderes municipal, estadual e federal. Não tenho dúvida de que a população de Mossoró se beneficiaria muito desse rio limpo”, afirmou.

Ele também ressaltou a importância da Urna Feia: “De feia, só tem o nome. São mais de 8 hectares de um parque nacional entre Mossoró e Baraúna, que pode ser fomentado com estradas. Não tem estrada, não tem desenvolvimento. Mossoró é 14 vezes maior que Natal em território, isso mostra que nossa cidade tem muito o que crescer e desenvolver”.

O presidente da Pró-Turismo, Alexandre Dantas, enalteceu a abertura da Câmara Municipal para debater temas importantes para o desenvolvimento econômico e social. “A Câmara tem um papel fundamental para Mossoró e para o nosso estado, sempre com as portas abertas. Essa Frente do Turismo será um instrumento valioso para impulsionar ainda mais o setor”, avaliou.

Durante a audiência, os participantes ressaltaram a necessidade de políticas públicas para valorizar e promover a cultura local, melhorar a infraestrutura turística e investir na formação de profissionais qualificados.

Na justificativa da proposta, o deputado Luiz Eduardo frisou que o fortalecimento do setor cultural e de eventos é um catalisador para a geração de empregos, atração de investimentos e promoção de um turismo sustentável. “Mossoró, com sua vasta gama de atrativos turísticos e belezas naturais do Oeste, tem grandes chances de se consolidar como um polo ainda mais relevante no cenário turístico estadual e nacional”, avaliou.

A audiência pública foi encerrada com o compromisso de que as sugestões e demandas apresentadas serão levadas aos órgãos competentes, visando à elaboração de políticas públicas que consolidem Mossoró e o Oeste potiguar como destinos turísticos de excelência.