Câmara do TJRN amplia indenização a passageiros por transtornos sucessivos em viagem

Conforme consta no processo, em outubro de 2022, duas clientes viajaram acompanhadas de uma criança de cinco anos, saindo de Natal, com destino a Montreal, no Canadá, para visitarem familiares que lá residem. Houve atraso no voo que levaria os três passageiros a São Paulo, para depois chegar ao Canadá, de modo que precisaram ficar mais um dia hospedados no Brasil para, enfim, atingirem o destino final, 30 horas depois do que foi previsto e contratado.