Câmara de Natal arquiva processo de cassação de Brisa Bracchi (PT); novo pedido é protocolado

A Câmara Municipal de Natal arquivou, nesta terça-feira (25), o processo de cassação da vereadora Brisa Bracchi (PT), porque o processo não foi concluído dentro do prazo de 90 dias previsto na legislação.

Por outro lado, um novo pedido de cassação contra a vereadora foi protocolado na Casa.

“A gente vai seguir a orientação do judiciário e foi feito um relatório pela procuradoria pedindo que o processo seja arquivado. Pedido que a mesa-diretora acatou”, afirmou o presidente da Câmara, Ériko Jáciome (PP).

O parlamentar afirmou, no entanto, que logo após o anúncio do arquivamento do processo foi comunicado que um novo pedido de cassação foi protocolado e deverá ser lido em plenário.