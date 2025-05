Câmara de Mossoró realizará audiência pública sobre adoção e rede de proteção à infância nesta quinta-feira (22)

A Câmara Municipal de Mossoró realiza, nesta quinta-feira (22), às 9h, uma audiência pública para discutir os desafios da adoção e o fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência em Mossoró. A iniciativa é do vereador Kayo Freire (PSD) e integra a programação da Campanha Nacional 18 de Maio, que mobiliza todo o país em prol do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com o tema “Adoção: desafios e rede de proteção”, a audiência reunirá representantes dos conselhos tutelares, instituições de acolhimento, profissionais da assistência social, da saúde e da educação, além de famílias adotivas e entidades da sociedade civil.

O objetivo é promover um espaço de escuta, sensibilização e construção coletiva de políticas públicas que garantam os direitos das crianças e adolescentes. Para o vereador Kayo Freire, a audiência é um passo importante na mobilização da sociedade sobre um tema que ainda enfrenta muitos tabus.

“A adoção precisa ser compreendida como um ato de amor, mas também como uma responsabilidade compartilhada. Estamos fortalecendo a rede de proteção com ações concretas, como a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança, do Adolescente e da Adoção. Essa audiência será mais uma oportunidade de unir esforços e romper o silêncio que ainda existe em torno dessas pautas”, destacou o parlamentar.

A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Mossoró (canal 23.2 TCM) e pelo site oficial do Legislativo: www.mossoro.rn.leg.br.