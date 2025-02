Câmara de Mossoró publica edital de credenciamento para contratação de intérprete de Libras

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) publicou nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial de Mossoró (DOM), procedimento de credenciamento para contratação de profissionais intérpretes de Libras. Os interessados poderão se credenciar a partir desta sexta-feira (21).

O credenciamento visa garantir a transparência aos processos públicos da Câmara, permitindo que diversos prestadores de serviços possam participar da oportunidade. Com a iniciativa, a Câmara de Mossoró reforça seu compromisso com a transparência e zelo com os processos administrativos.

A presença de intérpretes de Libras na Câmara garante a inclusão e participação da comunidade surda nas atividades legislativas. Com a contratação, a Câmara assegura que as pessoas surdas possam acompanhar as sessões e demais eventos, promovendo a igualdade de acesso à informação e aos debates realizados na Casa do Povo.

O credenciamento pode ser feito até o dia 19 de março, com entrega da documentação necessária no setor de licitações da Câmara Municipal de Mossoró, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

O credenciamento também poderá ser solicitado on-line, por meio do envio da documentação pelo e-mail [email protected].