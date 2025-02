Câmara de Mossoró promove capacitações para servidores nesta semana

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) avança com capacitações voltadas para os servidores da Casa Legislativa. As qualificações fazem parte da “Semana de Integração dos Gabinetes” e têm como principal objetivo preparar os novos servidores para as atividades legislativas.

As capacitações ocorrerão nesta quarta-feira (5), quinta-feira (6) e sexta-feira (7) no Plenário Vereador João Niceras de Morais, iniciando às 9h. O momento será voltado para chefes de gabinete e assessores.

Confira o cronograma:

🗓️ Quarta-feira (5)

⏰ 9h

Setor de Comissões

Tema: Comissões Parlamentares, Competências, Elaboração de pareceres e as diretrizes operacionais.

🗓️ Quinta-feira (6)

⏰ 9h

Setor Administrativo: Administrativo, RH e Contabilidade.

🗓️ Sexta-feira (7)

⏰ 9h

Setor de Comunicação e Diretoria Legislativa.

Tema: Comunicação parlamentar e apresentação de proposições