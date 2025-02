Câmara de Mossoró investe em tablets e prevê economia de quase R$ 300 mil por ano

A Câmara Municipal de Mossoró fez a aquisição de 23 tablets para compor o sistema de votação do plenário. Antes, os dispositivos eram alugados, o que gerava um gasto de quase R$ 300 mil por ano. A Câmara fez um investimento de pouco mais de 28 mil reais e comprou novos aparelhos, o que vai gerar uma economia de mais de R$ 1 milhão em 4 anos.

Os tablets adquiridos são modernos, de última geração. Os novos dispositivos foram tombados e passaram por inspeção técnica com a instalação do software e sistema de votação. Na manhã desta quinta-feira (13), o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Genilson Alves (União Brasil), fez questão de convidar os vereadores para realizarem testes dos novos dispositivos.

A novidade é que os tablets comprados pela Câmara possuem compatibilidade com o aplicativo desenvolvido pelos servidores do setor de Tecnologia da Informação da Câmara, o que permite que a votação do parlamentar seja registrada em tempo real e espelhada no painel de votação. Com a compatibilidade do sistema próprio, a Câmara não terá gastos com licenças para utilização do aplicativo.

Economia e transparência

A Câmara Municipal de Mossoró gastou, nos últimos três anos, mais de 700 mil reais com aluguel de 23 tablets. Com a iniciativa de adquirir os dispositivos, a Câmara comprou, levando em consideração a qualidade do produto e do valor mais vantajoso (menor preço), os 23 tablets por pouco mais de R$ 28 mil. Com a medida, a Casa Legislativa passará a economizar em torno de R$ 300 mil por ano. A economia pode chegar a quase R$ 1,2 milhão, levando em consideração a vida útil do dispositivo de 4 anos.

“O que nós estamos fazendo é gestão. Não podemos dar continuidade a um aluguel mensal que praticamente possui o mesmo valor de aquisição. Encontramos a Câmara pagando mais de R$ 24 mil todo mês pelo aluguel dos tablets. Chegamos e mudamos essa realidade, agora é nosso. Vamos continuar assim: trabalhando. Isso é gestão, é ter cuidado e zelo com o dinheiro do povo”, detalhou Genilson Alves, presidente da Câmara Municipal de Mossoró.