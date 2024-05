Câmara de Mossoró emitiu mais de 1 mil identidades em maio

A Câmara Municipal de Mossoró chega ao fim de maio, com 1.045 emissões de Documento de Identidade, o popular RG (Registro Geral). Com isso, os atendimentos em 2024 já superam, em dois meses e meio, o total de 2023.

No ano passado, o Legislativo emitiu 999 documentos, via Setor de Atendimento ao Cidadão. O departamento funciona no térreo, com acesso pela rua Santos Dumont (Centro), e foi criado na atual gestão da Câmara Municipal.

O programa, de responsabilidade social da Casa, é feito em parceria com o Instituto Técnico de Perícia (Itep) e a Federação das Câmaras Municipais (Fecam-RN). O atendimento é às segundas, quintas e sextas, das 8h às 13h.

Efetividade

Por causa da migração (2023/2024) do sistema do novo Documento de Identidade, agora nacional, o serviço foi retomado em 14 de março deste ano. Nesse intervalo, o atendimento na Câmara também foi reorganizado e se tornou mais eficaz.

É o que avalia a diretora do Atendimento ao Cidadão, Katiúcia Karla: “Nossa capacidade instalada é para atender 10 pessoas por dia. Mas, como as pessoas estão precisando, estamos atendendo bem mais do que o normal”.

Ela atribui à alta demanda ao novo Documento de Identidade, já exigido em diversas situações, à localização central da Câmara e ao cuidado com as pessoas na Casa, pois o atendimento está ainda mais humanizado.

“Um exemplo é a montagem da ala kids, este ano. Já atendemos trinta crianças autistas e outras crianças especiais. Idoso também tem a devida atenção. Semana passada, atendemos uma senhora com 101 anos”, conta.

Satisfação

A população aprova o atendimento. É o caso de Elineuma Gomes, atendida terça-feira (28). “Procurei outros locais, mas não consegui. Quando cheguei aqui (Câmara), fui muito bem recebida. A gente perdeu meu pai há um mês e precisa renovar o da minha mãe. Mais uma vez, estamos bem acolhidas”, agradece.

Segundo Katiúcia Karla, além de legislar e fiscalizar, servir ao cidadão e à cidadã também é missão da Câmara Municipal. “Satisfação para gente atender a população de Mossoró, que muito anseia por esse serviço (RG)”, diz.

Para requerer o documento (1ª via), pode-se ir à Câmara (segundas, quintas e sextas), com os originais de certidão de nascimento ou casamento, CPF e comprovante de residência. Para renovar a Identidade, é necessária a mesma documentação, mais o RG original.