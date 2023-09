Câmara de Mossoró convida diretor da Caern para prestar esclarecimentos

Em pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró nesta terça-feira (12), o vereador Professor Francisco Carlos (Avante) informou recente aprovação, na Casa, de requerimento de autoria dele que convida o diretor-presidente da Caern, Roberto Linhares, a prestar esclarecimentos, na Câmara, sobre serviços da companhia em Mossoró.

Segundo Francisco Carlos, a Presidência do Legislativo enviou ofício ao dirigente da Caern. “É um convite para ele vir à Câmara conversar sobre abastecimento de água, avaria de ruas em Mossoró. Também é uma oportunidade de discutirmos o contrato de concessão de Mossoró à Caern, que vencerá daqui a dois anos”, acrescenta.

Com o envio do ofício pela Presidência, a expectativa é que Roberto Linhares atenda o convite e proponha a data da reunião pública.

Outro tema abordado por Francisco Carlos, na sessão desta terça-feira, foi o debate para formulação da Política Municipal da Pessoa com Deficiência. “Nosso gabinete identificou 42 leis aprovadas para a pessoa com deficiência. Faremos uma reunião na Câmara, a ser agendada, com entidades, instituições, conselhos, para discutir essas normas e criar política ampla. O Convite é aberto a todos os interessados”, diz.

O vereador também comunicou correspondência enviada ao seu gabinete do senador Rogério Marinho (PL), a respeito da conclusão do repasse de emenda de R$ 9,5 milhões, destinados à pavimentação de ruas. “Registro a ação política e administrativa do prefeito Allyson Bezerra para conseguir recursos para Mossoró”, frisou.

Outros temas

Francisco Carlos também anunciou a segunda etapa do concurso fotográfico “Craibeira Mais Bonita de Mossoró”, direcionada para profissionais de fotografia. A primeira etapa está em andamento, para fotógrafos amadores. Ele anunciou uma exposição de fotos no final de outubro. Mais informações no perfil do vereador no Instagram.

O vereador mencionou ainda a participação de audiência com o secretário Walmary Costa (Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito), ontem, quando foi garantida a continuidade da faixa exclusiva para pedestres e ciclistas na Avenida João da Escóssia, entre as 5h e às 6h. “Além da continuidade do projeto, foi-nos garantido ajustes e revelado interesse até de ampliar para outras áreas de Mossoró”, disse.

Por fim, no pronunciamento, Francisco Carlos abordou o piso nacional da enfermagem, ao informar que repassará aos vereadores e às vereadoras cartilha do Governo Federal para compreensão como será feita a remuneração básica, cujo projeto de lei referente a Mossoró foi encaminhado à Câmara, de acordo com as orientações nacionais. “É uma conquista da enfermagem brasileira, não como sonharam os profissionais, mas conquista substancial”, concluiu.