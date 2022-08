Câmara de Areia Branca procura deputado Souza para julgar contas do período que era prefeito

A Câmara Municipal de Areia Branca está a procura do deputado Manoel Cunha Neto, o Souza, para intima-lo em julgamento das contas do ano de 2012 quando o político era prefeito do município.

Atualmente Souza é deputado estadual e nas eleições de 2022 será suplente do candidato a senador Rafael Motta (PSB). Parecer do Tribunal de Contas do Estado foi pela reprovação das contas, o que pode deixar o político inelegível.

Souza precisaria de dois terços dos votos dos vereadores para reverter a desaprovacao. A Câmara Municipal tenta localiza-lo desde 25 de julho, mas até o momento não foi intimado.

Fonte Justiça Potiguar