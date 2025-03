Câmara convoca suplente de Eduardo Bolsonaro, após licença; saiba quem é o deputado que assume

A Câmara dos Deputados formalizou o pedido de licença do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e convocou o suplente dele, Missionário José Olímpio (PL-SP), para assumir a vaga durante o período de afastamento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por Marcela Cunha, Luiz Felipe Barbiéri, Kevin Lima, g1 — Brasília

21/03/2025 16h09 Atualizado há 30 minutos

Missionário José Olimpio (PL – SP) — Foto: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados formalizou o pedido de licença do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e convocou o suplente dele, Missionário José Olímpio (PL-SP), para assumir a vaga durante o período de afastamento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo apresentou na quinta-feira (20) um pedido formal de licença parlamentar por um período total de 122 dias, para morar nos Estados Unidos. No site da Câmara, ele já aparece como “não em exercício”.

Eduardo Bolsonaro anuncia que vai se licenciar do mandato de deputado federal

O afastamento será dividido em duas etapas:

📌 Licença para tratamento de saúde por 2 dias;

📌 Licença para tratar de interesse particular por 120 dias.

Como o período de afastamento supera 120 dias, a convocação de um suplente foi necessária para ocupar temporariamente a vaga.

Olímpio tem o prazo de 30 dias para se apresentar e assumir, temporariamente, o mandato.

Quem assume?

🔎Em situações de afastamento para cargos em que a eleição ocorre pelo sistema proporcional, como acontece na Câmara e nas assembleias estaduais e distrital, a regra é que os suplentes serão os candidatos mais bem votados do partido ou da coligação logo depois daqueles que foram eleitos.

No caso de Eduardo Bolsonaro, o primeiro suplente do PL em São Paulo seria o deputado Adilson Barroso. Porém, Adilson já está em exercício no lugar de Guilherme Derrite (PL), atual secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nesse caso, Olímpio, que recebeu 61.938 votos na eleição de 2022, assumirá o lugar de suplente por ser o segundo parlamentar mais votado da legenda entre os que não tem mandato.

Quem é José Olímpio

Nascido em 1956 na cidade de Itu, no interior paulista, José Olímpio foi vereador por seis mandatos e exerceu dois mandatos como deputado federal, entre 2011 e 2019.

Ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus, nas redes sociais o deputado diz lutar “pelos valores cristãos e familiares” e demonstra grande apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2014, quando ainda era deputado federal, Olímpio propôs um projeto de lei contra a “nova ordem satânica”. O projeto proibia o implante em seres humanos de identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos. O texto não avançou e acabou sendo engavetado.

Atualmente filiado ao PL, Olímpio já passou por diversos partidos como o MDB, PP, DEM e União.