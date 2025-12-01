Câmara bloqueia salário de deputado Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos

A Câmara dos Deputados bloqueou o salário de Alexandre Ramagem (PL-RJ), segundo apurou o g1. A medida atendeu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar está foragido nos Estados Unidos, tentando driblar o cumprimento da sentença do STF que o condenou a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Ramagem se junta a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) que também tiveram os salários cortados pela Casa a pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os dois, assim como o deputado fluminense, também deixaram o Brasil.

Atualmente, o salário de um deputado federal é de R$ 46.366,19. Os vencimentos de Zambelli foram bloqueados em junho deste ano. No mês seguinte, o salário de Eduardo foi cortado. A decisão contra a Ramagem foi adotada em novembro.

Além de travar o salário, a Câmara informou, em nota, que também bloqueou a cota parlamentar — benefício mensal para custear despesas relacionadas ao exercício do mandato — de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli.

A Casa não comentou a decisão contra Ramagem. Segundo a Câmara, o caso do parlamentar está “sendo tratado em decisão judicial sob segredo de justiça”. “A Câmara dos Deputados cumpre todas as decisões judiciais”, afirmou.