Câmara autoriza Parceria Público-Privada para novo Nogueirão

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira (24), o Projeto de Lei do Executivo nº 127/2025, que autoriza a concessão do terreno do Estádio Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão) para a construção de uma nova arena esportiva e multiuso, através de uma Parceria Público-Privada (PPP).

Com a autorização dos vereadores, Mossoró dá um passo importante rumo à modernização de sua principal praça esportiva. O Projeto de Lei, enviado pelo Executivo, defendeu a concessão do terreno do Nogueirão, localizado na Avenida João da Escóssia, bairro Nova Betânia, mediante processo licitatório.

O projeto foi apreciado pelos vereadores e aprovado em sua redação original, por unanimidade, com 18 votos favoráveis.

O presidente da Câmara, vereador Genilson Alves (União Brasil), destacou o avanço que a aprovação representa para Mossoró.

“Estamos caminhando para ter uma arena moderna, que respeita sua história e seu futuro. Estamos prestes a realizar um sonho antigo da população. Não tenha dúvida, a Câmara está comprometida com os anseios da população”, afirmou.