Câmara aprova projeto de Lei que Garante a vacinação dos profissionais da Educação em Mossoró

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) aprovou na sessão desta terça-feira (13), o Projeto de Lei 90/2021, apresentado pela vereadora Marleide Cunha (PT) garantindo a vacinação de todos os profissionais da educação em Mossoró na 1ª fase da imunização.

Apesar dos esforços do líder da bancada governista, vereador Genilson Alves (PROS) e do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da CMM, Raério Araújo (PSD) em retardar a votação, o projeto foi aprovado hoje por 15 votos favoráveis a 02 contrários.

No texto original, o projeto “dispõe sobre a inclusão dos(as) professores(as) e profissionais da Educação na fase 1, como grupo prioritário no processo de vacinação para o combate e erradicação do vírus COVID-19 em todo o território do município de Mossoró/RN”.

A vereadora Marleide Cunha agradeceu aos colegas vereadores por entenderem a importância da aprovação do projeto. Segundo ela, “quando sairmos dessa pandemia, vamos precisar dos professores fortes, saudáveis e confiantes para receber nossas crianças e nossos jovens”. O Projeto segue agora para a assinatura pelo Executivo mossoroense.

Votaram contra o Projeto:

Raerio Araújo e Ricardo de Dodoca.

A favor:

Marleide Cunha, Carmem Júlia, Costinha, Didi de Arnor, Edson Carlos, Francisco Carlos, Issac da Casca, Lamarque Lisley, Larissa Rosado, Marckuty Vieira, Nicó Fernandes, Pablo Aires, Omar Nogueira, Paulo Igo, Wiginis Soares.

Estavam ausentes:

Lucas das Malhas, Naldo Feitosa e Cabo Tony.

O líder da bancada governista Genilson Alves e o vereador Zé Peixeiro se ausentaram da sessão.