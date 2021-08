Câmara aprova projeto de lei (PL) que autoriza a privatização dos Correios

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (05) por 286 votos a favor e 173 contra, o Projeto de Lei (PL) que autoriza a privatização dos Correios.

Os deputados votam ainda dez propostas de mudança na matéria e em seguida, a proposta segue para discussão no Senado Federal e em caso de aprovação, para ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No caso de mudança de redação do projeto no Senado, volta para nova votação na Câmara. Dos parlamentares do Rio Grande do Norte, somente a deputada federal Natália Bonavides (PT) e o deputado federal Rafael Motta (PSB) votaram contrários à ao PL.

Beto Rosado (Progressistas), Carla Dickson (Pros), General Girão (PSL), João Maia (PL) e Walter Alves (MDB) votaram a favor e Benes Leocádio (Republicanos) não participou a votação.