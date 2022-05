Câmara aprova criação do Dia Nacional do Cristão

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (12), o projeto de Lei que institui o Dia Nacional do Cristão (PL 2832/21), de co- autoria do deputado federal baiano, Abílio Santana (PSC-BA). A data será celebrada no primeiro domingo de junho.

Pastor e vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara, Abílio Santana comemorou a aprovação. “Muito feliz e honrado por fazer parte desse dia importante para nós cristãos. O cristianismo é a base religiosa de mais da metade da sociedade brasileira, entre católicos e evangélicos e teve um papel decisivo no desenvolvimento da civilização ocidental. O dia será motivo de orgulho”, disse o deputado.

O parlamentar ressaltou, ainda, o papel importante da religião em diversas comunidades “principalmente na reabilitação de dependentes químicos”.

O projeto é também da deputada Soraya Manato (PTB-ES), assinada pelos parlamentares, Eli Borges (Solidariedade-TO), Cezinha de Madureira (PSD-SP) e Carla Dickson (PROS-RN). A proposta segue para apreciação no Senado Federal.

Fonte: BNews