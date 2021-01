Caixa libera R$ 248 milhões de auxílio emergencial a partir desta quinta

A partir desta quinta-feira (28), a Caixa Econômica Federal começa a pagar R$ 248 milhões de auxílio emergencial para 196 mil pessoas. Esse valor é referente a análises de contestações e revisões decorrentes de atualizações de dados do governo federal.

A operação foi autorizada pelo Ministério da Cidadania, que reforça que não há calendário de data de nascimento para o resgate. Todos os contemplados receberão as parcelas a que têm direito de uma só vez.

Os recursos serão depositados na poupança social digital da Caixa e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, sacados ou transferidos para outros bancos.

Para o saque em espécie, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. Esse código deve ser utilizado para a retirada do dinheiro, que pode ser feita nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências.

