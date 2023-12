Caixa leiloa 270 imóveis com oportunidades a partir de R$27 mil; 13 oportunidades no RN

A Caixa Econômica Federal prepara um leilão virtual com cerca de 270 imóveis em todo o país. O evento acontece até o dia 05, com lances por meio do site da Fidalgo Leilões (www.fidalgoleiloes.com.br). Os descontos chegam a até 50% da avaliação e as oportunidades são para quem deseja adquirir casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros. No Rio Grande do Norte, 13 imóveis estarão à venda.

Segundo o leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, Douglas Fidalgo, as condições de pagamento estão entre os principais diferenciais para quem pretende adquirir os bens imobiliários. “Os descontos são de até 50% do valor de avaliação. Cada imóvel possui suas condições de pagamento, financiamento, recursos próprios (à vista) e até mesmo a opção de pagar com FGTS – é necessário observar a descrição do imóvel”, explica.

Entre as regiões com imóveis disponíveis estão a Norte: Amazonas (1); Nordeste: Alagoas (2), Bahia (8), Ceará (8), Maranhão (1), Paraíba (5), Pernambuco (7), Piauí (1), Rio Grande do Norte (13); Sul: Paraná (7), Santa Catarina (6), Rio Grande do Sul (38); Sudeste: Espírito Santo (1), Minas Gerais (26), Rio de Janeiro (40), São Paulo (42); Centro-Oeste: Distrito Federal (1), Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (3) e Goiás (52).

Destaques

No Nordeste, um dos destaques é um apartamento com 50 m² de área privativa, dois quartos (uma suíte), dois WCs, sala, cozinha e uma vaga de garagem, localizado em Conde (PB). O lance inicial é de R$65,3 mil. Em Ceará-Mirim (RN), é possível adquirir uma casa com 77,6m² de área privativa, 200m² de área do terreno, dois quartos, área de serviço, WC, sala, cozinha e terraço, a partir de R$49,8 mil.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Basta efetuar o cadastro no site e enviar os documentos citados no edital – anexo no próprio site. É recomendável que seja realizada uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio, conservação, entre outros. É importante reforçar que, nos casos de financiamento, o interessado deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal antes do leilão para obter a carta de crédito aprovada”, finaliza Fidalgo.

Serviço

Leilão virtual

Data: até 5 de dezembro, às 10h.

Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583 – www.fidalgoleiloes.com.br