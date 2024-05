Caixa Econômica Federal inicia processo seletivo para estagiários no RN e mais 10 estados

A Caixa Econômica Federal e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, abriram um novo processo seletivo para estagiários dos cursos superior, médio e técnico em diversas cidades do Brasil. As inscrições podem ser feitas até dia 7 de junho.

As vagas são destinadas aos cursos de Ensino Médio, Técnico em Administração, Técnico em Comércio, Técnico em Contabilidade, superior em Arquitetura e Urbanismo, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Direito, entre muitos outros. Há vagas para os estados do Acre, Alagoas,Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima.

Os candidatos aprovados e contratados para vagas de Ensino Médio e Técnico receberão bolsa-auxílio de R$500 para a carga horária de 20h semanais. Para ensino superior, a bolsa-auxílio corresponde a R$ 880 para 4 horas por dia ou 20 horas por semana (apenas nas localidades onde há essa obrigatoriedade por Lei/Decreto) e R$ 1.100 para 5h por dia ou 25 horas por semana. Os estudantes também receberão auxílio-transporte de R$ 130 por mês.