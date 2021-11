Caixa divulga 1º calendário de pagamento do Auxílio Brasil

O governo divulgou nesta sexta-feira o primeiro calendário de pagamento do Auxílio Brasil, que começa a ser pago em 17 de novembro.

A partir de hoje, também está aberta a consulta para saber quem será contemplado. Um novo aplicativo, chamado Auxílio Brasil, substituirá o programa de celular que informava aos beneficiários sobre o Bolsa Família.

É possível consultar se o dinheiro está disponível pelo app ou Atendimento Caixa ao Cidadão, no telefone 111.

De acordo com a Caixa Econômica, que vai operar os pagamentos, os canais de saques do novo benefício são os mesmos do Bolsa Família, como caixas e autoatendimento. O banco aproveitou para informar que a partir do dia 23 de novembro as agências voltam ao horário normal de funcionamento, das 10h às 17h.

A versão reestruturada do Bolsa Família, de nome novo, começará com valor abaixo dos R$ 400 prometidos pelo governo. O valor médio é de R$ 217,18.

A Caixa informou que os beneficiários do Bolsa Família migrarão automaticamente para o Auxílio Brasil, sem necessidade de realizar novo cadastramento. Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil.

No caso das famílias que recebem o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Digital, nada muda. Eles receberão o Auxílio Brasil na mesma modalidade de pagamento e poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo.

O calendário completo de pagamento está disponível em https://www.caixa.gov.br/auxiliobrasil.

Por Basília Rodrigues CNN, https://www.cnnbrasil.com.br/business/caixa-divulga-primeiro-calendario-de-pagamento-do-auxilio-brasil/