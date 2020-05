Caixa deve anunciar data de pagamento do auxílio emergencial hoje

Neste momento, o vice-presidente Rede de Varejo da Caixa Econômica, Paulo Henrique Angelo, participa de entrevista coletiva.

O calendário para pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 deve ser divulgado hoje, conforme foi anunciado pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, ontem (7), em reunião virtual da comissão mista de deputados e senadores que acompanha as medidas do governo federal para o enfrentamento da covid-19.

Agência Brasil