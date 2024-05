Caixa adia provas do concurso para candidatos inscritos no polo Rio Grande do Sul

A Caixa informou, nesta sexta-feira (10), o adiamento das provas do concurso público do banco para os candidatos vinculados ao polo Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade no estado.

A nova data, para esses candidatos, ainda está em definição. Para o restante do Brasil, as provas estão mantidas para o dia 26 de maio, disse a instituição.

O concurso da Caixa Econômica Federal vai preencher 4 mil vagas de nível médio e 50 de nível superior. As oportunidades estão espalhadas nos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.